Er det godt eller ondt, når en hvid overklassemor giver sin sorte babysitter en hvid poloshirt?

En ung sort babysitter står i supermarkedet. Klokken er næsten 23, og hun var egentlig til fest med sin veninde, da hun blev ringet op og spurgt, om hun ikke kunne hoppe i en Uber og hente den treårige, hun plejer at passe.

Der har været indbrudsforsøg, og forældrene har brug for at få datteren ud af huset, så hun ikke skal opleve det dramatiske i, at politiet ankommer. Babysitteren og hendes veninde tager pigen med i det lokale luksussupermarked, der er døgnåbent, for at fordrive tiden med at kigge på varer og danse rundt til musik fra deres mobiler. De hygger sig, alt er fint. Lige indtil en kunde tager fat i en vagt og siger, at det er mistænkeligt, at to festklædte piger i fuld makeup danser rundt med en lille hvid pige i gangene. Er der tale om en kidnapning? Vagten tager affære. Situationen eskalerer. En anden kunde optager optrinnet, der først får en ende, da barnets far bliver tilkaldt og kommer tililende og bekræfter babysitterens historie.

»Jeg elsker at lære karakterer at kende ved at se dem reagere på hændelser, som er svære at reagere på. Og jeg elsker også hændelser, hvor folk bliver forbundet på en måde, som de ellers aldrig ville blive. Det var det, jeg forsøgte at opnå med den scene«.