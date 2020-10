Krimiblogger: »Mange påpeger, at vi bloggere giver flere stjerner end den skrivende presse. Men jeg mener oprigtigt, at grunden er, at vi læser med hjertet«

De anbefaler

Bedste krimi i 2020

Blogger Camilla Mader Laugesen, Bogfidusen:

»Den bedste i år har været Katrine Engbergs ’Isola’. Jeg var på ferie på Bornholm, men læste fire timer i træk. Hun har et fremragende sprog og sin egen måde at sætte handlingen op på. Og så skaber hun gode karakterer, man gerne vil møde igen«.

Blogger Lone Pedersen, krimisiden.dk m.m:

»Det må være Terry Hayes’ ’Jeg er pilgrim’«. Eller ... Thomas Rydahl og A.J. Kazinskis ’Mordet på en havfrue’. Det er en historisk krimi med H.C. Andersen som detektiv i 1800-tallets København og virkelig noget af det bedste, jeg har læst«.

Blogger Jan Findal, Findals Krimiside m.m:

»Jeg var helt utrolig glad for Line Holm og Stine Bolthers ’For barnets bedste’. Og Kim Faber og Janni Pedersens ’Satans sommer’. Jeg er både krimi- og politinørd og kan godt lide, at de ved, hvad de skriver om. Jeg orker ikke, når de ikke researcher ordentligt«.

Nanna Rørdam Knudsen, Modtryk:

»Hvis jeg skal være venlig og ikke nævne noget fra vores eget forlag, må det blive Michael Connellys ’Brande i natten’, som jeg læste i sommerferien. Connelly er en overlegen plotmager og skriver i et fantastisk sprog«.

Sophia Ohrbeck, People’s Press:

»Matthias Edvardssons ’Gode naboer’. Han spiller på det psykologiske og de små usagte ting mellem naboer. Han fortæller ud fra tre synsvinkler, og han gør det virkelig spændende, uden at det bliver blodigt. Det er også en bog, der rejser kritik af systemet«.

Anna Grue, krimiforfatter:

»Det må blive ’Ustyrligt blod’ af Robert Galbraith, som er pseudonym for J.K. Rowling. Jeg er ikke helt færdig med den, men den er suveræn, som de andre i Cormoran Strike-serien også har været. Den fungerer basalt som en god krimi, hun lægger spor ud og laver et ordentligt plot, men der, hvor hun især kan noget, er med personkaraktererne. At en krimi så ender med at blive over 900 sider, forstår jeg ikke«.

