Prisbelønnet tegneserietegners nye bog er gravalvorlig. For Døden står hele tiden i baggrunden og venter på, at tiden er inde

I Ingmar Bergmans ikoniske film ’Det syvende segl’ spiller en ridder skak med Døden for at købe sig tid, han er ikke parat til at dø. I Halfdan Piskets nye tegneserie spiller hovedpersonen Yusuf skak med sig selv på sin iPhone for at slå tiden ihjel i 5A ned ad Nørrebrogade. Han er ingen ridder og sidder ikke over for sin modstander, han kender ikke engang sit eget næste træk. Det gør Døden til gengæld, og han står hele tiden i baggrunden og venter på, at tiden er inde.











Halfdan Pisket: Døden. Forlaget Fahrenheit, 208 sider, 249,95 kroner

Blå bog Halfdan Pisket Dansk tegneserietegner, født i 1985

Uddannet på Det Kgl. Danske Kunstakademi 2003-2009 Debuterede i 2019 med billedfortællingen ’Vold’ skrevet af forfatteren Hans Otto Jørgensen Modtog i 2015 Statens Kunstfonds treårige arbejdslegat. I 2019 vandt Halfdan Piskets ’Dansker’-trilogi prisen for bedste serie på verdens tredjestørste tegneseriefestival, den franske Angoulême Festival

Var under navnet VJ Cancer medlem af musikaktivistgruppen Albertslund Terrorkorps og tilknyttet undergrundspladeselskabet Syg Nok Records Vis mere

Selveste Døden – befriende uopfindsomt tegnet som skelet i sort kutte – er fortælleren i Halfdan Piskets tegneseriemoppedreng, der simpelthen og måske lidt højstemt og patosfyldt hedder ’Døden’.

Et liv sat på pause

Hovedpersonen Yusuf arbejder i Kvicklys frugt- og grøntafdeling og føler dagligt, hvordan hans tilværelse forgår i meningsløse rutiner. Han stabler kasser på lageret og fylder friske æbler på hylderne, men bærer også rundt på en stor og knugende sorg, som han febrilsk forsøger at stable et sted, hvor den ikke vælter ned over ham. Forholdet til kæresten Alma er ved at sande til, fordi han ikke kan finde ud af at tale med hende, og hans bedste ven, Rafil, ligger dødssyg på Rigshospitalet. Det føles, som om hans liv er sat på pause, og så, selvfølgelig, indhenter fortiden ham og suger ham ned i et dybt, dybt hul.

Efter en af nyere tids største danske tegneseriesucceser i form af den prisbelønnede og anmelderroste ’Dansker’-trilogi var mine forventninger til Halfdan Pisket skruet godt op. Desværre bliver de ikke for alvor indfriet og fortællingen ikke for alvor forløst. Trods fornemmelsen af en indre, men også for uartikuleret nødvendighed siver det hele lidt ud mellem hænderne på læseren.

Venskabet står stærkt

’Døden’ er en stort anlagt forfaldshistorie om evige emner: sorg, sygdom, vold, død, skyld, skam. Og skildringen af Yusufs sveddryppende sammenbrud er også en skildring af et samfund i krise, hvor frygt og usikkerhed siver ind gennem sprækkerne. Hans far forsvandt, da Yusuf var lille, moren kom på den lukkede og forsvandt både fra sit eget og sin søns liv, og så tog ’konflikten’ også fat i Yusuf og stemplede ham ’i samfundets øjne’. Der er aldrig konkret tale om organiseret kriminalitet og bandekonflikt, men »permanente undtagelsestilstande og visitationszoner« optræder og placerer på den måde ’Døden’ i et politisk krydsfelt, mens den sorte faretruende sol hænger på den blege himmel. Og sammen med det kriseramte forhold til Alma betyder alt dette, at Yusuf svulmer op som en figur, der skal rumme enormt mange og enormt komplekse problemer.

’Døden’ har en sympatisk drift mod at favne mange og store emner, men desværre kommer de til at trænges om pladsen og træde hinanden over tæerne. Det, der står stærkest i bogen, er Yusuf og Rafils venskab. I skildringerne af Yusufs besøg hos Rafil på hospitalet – og i deres fælles erindringsglimt om barndommens badeture og joints på taget af Bispebjerg Krematorium – fornemmer man helt tydeligt både ømhed, sårbarhed og omsorg. Her finder fortællingen en ro, som samtidig, lige bagved, er fuld af den frygt og desperation, som Yusuf føler i sit eget liv. Mens traumer fra barndommen og ungdommen og frygt for både nutid og fremtid vælder op som formummede spøgelser, der får Yusufs ansigt til næsten bogstaveligt at smelte i tyktflydende angst, er det i konfrontationen med vennens sygdom og ventende død, at ’Døden’ kommer tættest på at være den fortælling om eksistentiel fremmedgørelse, som jeg fornemmer, at den ønsker at være.

Døden har skam en kone

I ’Døden’ veksler Halfdan Pisket hele tiden mellem konkret og abstrakt, mellem et genkendeligt (om end dystert) realplan og et næsten allegorisk plan, hvor billedsproget vokser ind i virkeligheden og lidt efter lidt får fysisk form. Døden er både til stede som faktisk figur (han har en kone og en gammel Nokia-telefon) og som flimrende fornemmelse. Det sorte hul, som Yusuf suges ned i, er både eksistentielt vilkår og geografisk position et sted ude på spidsen af Amager, hvorfra han bogstaveligt talt må kravle op.

Konsekvent klædt i sort og hvidt får ’Døden’ et næsten monumentalt udseende, og den franske serieskaber David B. og måske især Dea Trier Mørchs linoleumssnit fra 1970’erne lader endnu en gang til at være store inspirationskilder.

De bedste tegninger er dem, hvor virkeligheden forvrænges og overskrider det socialrealistiske præg – når armene bliver lange, skikkelserne gummiagtigt ludende og blikket vildt måbende, får tegningerne en pumpende og musikalsk nerve over sig. Desværre virker personskildringen alt for ofte skødesløs, og for mange tegninger ligner grafiske standardløsninger, der ikke rigtig flytter fortællingen fremad.