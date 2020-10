Storslået bog viser danskeres enestående fotos af natur og vilde dyr fra syv kontinenter

Naturfotograferne Helle og Uri Løvevild Golman lever og ånder for fotografi, vilde dyr og naturen.

De har begge blandt andet været fotografer og explorers for National Geographic igennem mange år og har levet af at tage på ekspeditioner og tage billeder rundt om i hele verden. Men det er særligt i Afrika og i arktiske egne, at Helle og Uri Løvevild Goldman har rejst meget.

Deres interesse og passion for naturen og dyr skildres i deres nye fotobog, ’Wild, What You Love – You Will Protect’.

Det er en storslået fotobog med hundredvis af unikke billeder af verdens dyr og natur fra parrets 25 ekspeditioner på alle verdens syv kontinenter over en periode på fem år.

Ifølge Helle og Uri Løvevild Golman indeholder bogen positive billeder, der har til formål at inspirere og genoplive kærligheden til naturen og dens dyreliv. En kærlighed, som vi alle ifølge parret er født med.

Men bogen skal også kunne mere end det. Parrets mission er at råbe verdens ledere op om verdens truede dyr og vilde natur.

For parret er det ikke ’bare’ et job at fotografere. Det er blevet deres livsmission at dokumentere nogle af verdens naturperler, før de forsvinder.

Og nogle gange kræver det, at man ligger stille i timevis i alt slags vejr for at få det helt rigtige billede.

I bogen ’Wild, What You Love – You Will Protect’ kommer man helt tæt på alverdens dyr og naturområder.

Om det er orangutangen, der vasker sig på Borneo, smeltende gletsjere på Grønland, jaguarer i Brasilien eller en elefant i sit naturlige habitat på savannen, kommer kameralinsen helt tæt på.