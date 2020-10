2 hjerter til ny debatbog: Det er da også frustrerende, så let kvinder kommer til tingene!

Der er ikke meget at grine ad i idrætsprofessor Hans Bondes nye kønspolitiske debatbog, ’Vi vil have vores fair andel – på vej mod fifty-fifty-kulturen’, men på side 219 fik han mig alligevel med denne svada om det, han opfatter som et forfejlet fokus på kønsmæssig mangfoldighed på arbejdsmarkedet: »The Beatles ville næppe have haft større succes ved at udskifte et af medlemmerne med en kvinde blot for diversitetens skyld. Eller hvad med Linie 3? Den ville ikke nødvendigvis udvikle sig bedre som ’Linje 4’. Og ej heller ’Ørkenens sønner og døtre’«.

Fnis.

Dette eksempel på god satire er ikke repræsentativt for tonen i bogen, som i sin helhed er en lang detaljeret gennemgang af kønskvotering i en række sektorer.