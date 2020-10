Ukritisk portræt: Når Ældre Sagen nu er sådan en succes, hvorfor er plejen af de svageste ældre da så dårlig?

»Den, som er vældig stærk, skal også være vældig rar«.

Bjarne Hastrup kan sine børneklassikere, så han har gjort sentensen, der stammer fra Pippi Langstrømpe, til sit eget slogan. Og det er der en vis mening i.

For foreningen Ældre Sagen, som Bjarne Hastrup var med til at søsætte for over 30 år siden, og som han har været direktør for lige siden, er med sine 900.000 medlemmer »vældig stærk«. Og Bjarne Hastrup, nu 75, er som forbillede for Ældre Sagens 160 ansatte og 22.000 frivillige »vældig rar«.