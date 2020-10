Kvindepolitiet slog til: Denne bogforside blev angrebet for at være blød porno

Forsiden af en bog er lige nu et af de brandvarme, kønspolitiske emner i Norge. Må man kunne skimte en blonde inde under forfatterens blanke jakke? Er blød velour og adskilte ben forbudt? Vil forfatter og forlag føre læserens tanker i retning af blød porno?

Eller handler den unge kvindelige forfatters forsidefoto bare om, at hun er en ny generation af politikere, som ikke skriver for kommentatorer, men for at nå almindelige læsere?

Bølgerne går højt for tiden, når bogen ’Frihet. En politisk og personlig historie’ bliver omtalt. Forfatteren er 37-årige Hadia Tajik. Hun har været politisk aktiv siden teenageårene, og i dag er hun en del af Arbeiderpartiets top.