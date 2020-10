Litterær mode: Spøgelser giver stemme til de umælende: ofrene, de glemte, de statsløse, de overhørte, de skæve

Den nyere fortælleteori har rettet sin opmærksomhed på de træk ved fortællingen, der overskrider det realistiske. Den kalder disse træk ’unaturlige’.

Den taler om ’unaturlige stemmer’, forstået som de steder i litteraturen, hvor stemmen er henlagt til nogen eller noget, der i virkeligheden slet ikke kan tale: et dyr, et stykke sæbe, et hav, en afdød.

Men at lægge en stemme i det umælende er sådan set ikke noget nyt, det er et ældgammelt litterært trick, med et skønt oldgræsk ord kaldes det prosopopeia.