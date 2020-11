Kulturprofilens kone raser: Min mand var dømt, før han overhovedet kom i retten

Katarina Frostenson nægter at bøje nakken. Den svenske digter giver i en ny bog igen på det, hun ser som dybe uretfærdigheder. At hendes mand, Jean-Claude Arnault, blev dømt for voldtægt, og at hun selv måtte forlade Det Svenske Akademi.

Sidste forår fik Frostenson udgivet bogen ’K’. Opfølgeren har titlen ’F’, og her angriber forfatteren både medierne, akademiet og retssystemet. Ifølge nyhedsbureauet TT mener Frostenson, at medierne iværksatte »en heksejagt« imod hende og Jean-Claude Arnault, og at de har skaltet og valtet med menneskeliv gennem »skandaler« og »salgbare fortællinger«.

Frostenson skriver ifølge TT, at Det Svenske Akademis permanente sekretær Sara Danius »hoppede på #MeToo-bølgen« og »pustede til stormen«. Retsvæsenet får også sin bekomst. Frostenson mener, at Arnault er uskyldig, og at han var dømt, før han kom i retten. Advokat Elisabeth Massi Fritz siger til Expressen, at Frostensons ytringer er krænkende for den kvinde, hun førte sagen for ved to instanser. Til slut fik Arnault to et halvt års fængsel.