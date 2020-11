5 hjerter: Svend Åge Madsen skriver veloplagt om coronaskræk, krænkelseskultur, tobenede hunde - og sex i øret

Hende i biografens billetluge med det varme blik er lys. Hende i bagerbutikken med det vemodige smil er lys, så hvem skal han vælge? Der synes at være plads til både Juanna og Irene i hans hjerte, men hvem ville det være bedst at være sammen med i det lange løb? Sådan stiller situationen sig for kronofysiker Sverre Jun, der straks går i gang med at udvikle en algoritme, der kan give ham et blik i de to kvinders fremtid.

Nogenlunde sådan begynder Svend Åge Madsen sin nye roman, som føjer endnu nogle tænksomme lag til et forfatterskab, som har sat sig for at svare på alle de spørgsmål, der begynder med et hvad-nu-hvis?

Det hører med i billedet, at Sverre Jun, når han er sammen med en pige, f.eks. i biografen, er hysterisk bange for at komme til at begå overgreb, fordi en spontan impuls får ham til at berøre hende forkert. Et kys, han pludselig kommer til at give Juanna, martrer ham således. Han kalder det et »uovervejet overgreb« og sætter sig »belært af sit overgreb« på sine hænder, da han en anden dag er i byen med Irene. Også coronaskrækken, som stadig eksisterer, viser, at ’Fremtidsspejl’ foregår tæt på nutiden.