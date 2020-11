Tv-lægen om Bente Klarlund-bog: Her er opskriften på, hvordan du holder dig ung

Spis sundt, drop tobakken, drik moderat og motionér en halv time dagligt. Og krydr så det hele med fire kopper kaffe om dagen, god søvn, mere sex, familie og venner tæt på og vær optimistisk og forfængelig. Så får du et langt og godt liv. Det er den evidensbaserede livseliksir ifølge Bente Klarlund Pedersen, Politikens egen huslæge. Og når hun siger det, så plejer det at passe.

Er der noget nyt i det? Nej, men nu er opskriften på det gode liv samlet i en rigtig fin bog og fortalt på en flydende og flot redigeret måde. Det gode budskab er, at det aldrig er for sent. Det kloge budskab er, at sundhed også handler om at skrotte dårlige venskaber. Fin pointe, for sundhed er mange ting.

Selv om KRAM-faktorerne – kost, rygning, alkohol og motion – fylder meget i bogen, glemmer forfatteren ikke, at der også er tre andre slags sundhed: mental, følelsesmæssig og spirituel sundhed. Hvor usundheden på de tre områder kan være stress, ensomhed og det ikke at tro på noget.