2 hjerter: Plottet i ny Lars Kepler-bog er slattent som en tartelet i regnvejr

Sagnet siger apokryft, at Gyldendal købte Lars Kepler i håb om at kapre noget, som lignede succesen Stieg Larsson, som Modtryk havde snuppet for næsen af det lurmærkede kæmpeforlag.

Og ja, Kepler, alias ægteparret Alexander og Alexandra Coelho Ahndoril, sammensatte lidt i retning af samme opskrift en stærk blodsuppe krydret med krasse kødboller, der over blusset lignede historier om mænd, der hader kvinder.

I hvert fald de første bind med den finsk-svenske strisser Joona Linna. Bøgerne om denne politimand med spiritistisk samisk blod, sjælens sorgarbejde samt evig vinterkrig i et sørgmodigt sind var so oder so spændende i sit design. Bortset fra denne slidte kliché i utallige svenske krimier, den mutte finne, som taler det svenske modersmål med markant accent fra de tusinde søers land med falankser af fyrretræer svøbt i hang til heftig vodka og hed sauna.