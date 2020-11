»Han blevet frikendt to gange«: Gyldendal forsvarer udgivelse af kontroversiel Woody Allen-biografi

I USA udvandrede de ansatte på forlaget Hachette, der i første omgang skulle udgive Woody Allens selvbiografi ’Apropos ingenting’, ud fra moralen, at man ikke skal udgive en bog af en mand, der er anklaget for at have misbrugt sit eget barn seksuelt. En ansat sagde: »Vi føler stærkt for alles ret til at fortælle deres egen historie, men vi er ikke enige i at give Woody Allen en platform til at fortælle den, inklusive distribution, marketing, reklame«.

Hvad tænker du om det, Morten Hesseldahl?

»For det første er han blevet frikendt to gange. Og for det andet er den reaktion, medarbejderne udviser, en parodi på forlæggeri. Det vil få vidtrækkende konsekvenser, hvis man først skal forholde sig til, om folk har en ren straffeattest eller de rette synspunkter, før man vil udgive dem«.