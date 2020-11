»Han er et ikon for hadefuld tale og transfobi«: Forlagsfolk brast i gråd ved udsigt til ny bog fra omstridt forfatter

De ansatte på Penguin Random House, Canadas største forlag, fik mandag at høre, at ledelsen har besluttet at udgive opfølgeren til Jordan Petersons kontroversielle ’12 regler for livet’. Det vakte stærke følelser. Flere formulerede efterfølgende anonyme skriftlige klager, enkelte græd til mødet.

Det fortæller fire af forlagets ansatte til Vice World News. Anonymt af frygt for repressalier.

Over for mediet bekræfter forlaget, at beslutningen om at udgive bogen med titlen ’Beyond Order: 12 More Rules for Life’ vakte debat. Forlaget skriver, at de ansatte nu med forlagets støtte har stiftet en anonym feedbackkanal, så de kan lufte deres holdninger og stille spørgsmål. Men bogen bliver næppe udsat. For som forlaget også skriver: