Blå bog

Jordan B. Peterson

56 år. Fra Canada.

Professor i psykologi ved University of Toronto, forfatter, foredragsholder, har en YouTube-kanal med knap to millioner abonnenter.

Har udgivet to bøger: ’Maps of Meaning: The Architecture of Belief’ (1999) og ’12 regler for livet: En modvægt til kaos’ (2018). Arbejder på en tredje.

Gift siden 1989, har en søn og en datter.