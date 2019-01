»Der er en direkte forbindelse mellem islams doktriner og muslimsk terror«: Borgerlige intellektuelle er blevet stjerner på YouTube

Biologen Bret Weinstein sendte 15. marts 2017 en mail, der kom til at koste både ham og hans kone, Heather Heying, deres jobs som undervisere på det venstreorienterede og progressive Evergreen State College i den amerikanske stat Washington. De havde arbejdet i 15 år på skolen, der har afskaffet karakterer og i stedet skriver en evaluering af hver elev.

De opfattede sig selv som dybt venstreorienterede, sympatiserede med Occupy Wall Street-bevægelsen og var erklærede Bernie Sanders-støtter, da demokraterne skulle finde en præsidentkandidat.

Fakta Intellectual Dark Web På netværket optræder primært borgerlige intellektuelle, som her ønsker en platform, der er fri for alle former for politisk korrekthed, hvor alle spørgsmål kan drøftes – uanset om det er køn, religion, race, intelligens, immigranter eller politik. Intet er tabu. Andre medlemmer af netværket er: Joe Rogan, standupkomiker og radiovært, der har podcasten The Joe Rogan Experience, der også lægges ud på YouTube. Har ofte de øvrige medlemmer af netværket i studiet. Har 4,3 millioner abonnenter på YouTube. Dave Rubin, komiker, politisk kommentator og talkshowvært på programmet ’The Rubin Report’ med 900.000 abonnenter på YouTube. Se mere på www.intellectualdark.website



Vis mere

En gang om året har Evergreen State College en såkaldt Day of Absence, hvor farvede studerende og medarbejdere forlader skolen for på den måde at vise, hvor stor betydning de har for både skolen og samfundet.

Men i 2017 ville skolen vende traditionen på hovedet, så det var de hvide elever, der skulle forlade skolen, og de farvede, der skulle blive tilbage. Men den beslutning advarede Bret Weinsein om i en mail.

Der var stor forskel på, at en gruppe besluttede frivilligt at blive væk fra et fælles område for at fremhæve deres vigtige rolle, og at en gruppe tilskynder en anden gruppe til at holde sig væk, skrev han i mailen til lærerne på skolen.

»Det første er en kraftig opfordring til at være bevidst, hvilket selvfølgelig er ødelæggende for hele logikken omkring undertrykkelse. Det andet er en magtdemonstration og en form for undertrykkelse i sig selv«, skrev Bret Weinstein og meddelte, at han ville være på college den dag og ikke følge opfordringen til alle hvide om at forlade skolen.

Mailen blev lækket til de studerende, og i maj kom det til voldsomme protester på gangen uden for hans undervisningslokale, hvor Bret Weinstein blev beskyldt for racisme af en stadig mere ophidset flok studerende og buhet ud, da han forsøgte at forklare sit synspunkt.

»Fuck dig«, »lort« og »sig op«, blev der råbt imod ham, inden en større gruppe begyndte at råbe: »Hey, hey, ho, ho, Bret Weinstein’s got to go«.

I dagene efter var der masser af tumult og besættelser af skolen, og ifølge Bret Weinstein meddelte collegepolitiet, at de ikke kunne beskytte ham. Derfor flyttede han sine timer ud i byen. Balladen blev omtalt i medierne og eskalerede, da højreorienterede grupper også dukkede op og brugte sagen til at demonstrere for retten til at ytre sig. Efter nogle dage var situationen så tilspidset, at Bret Weinstein og Heather Heying frygtede for deres familie og måtte forlade byen i en periode.

Siden har har de to biologilærere ikke sat deres ben på Evergreen State College.

Til gengæld har ægteparret fået 3,3 millioner kroner i erstatning fra skolen.

Og så er de blevet en del af det nye netværk, The Intellectual Dark Web, hvor primært borgerlige intellektuelle mødes for at have en åben samtale friholdt for alle former for politisk korrekthed, hvor alle spørgsmål kan drøftes – uanset om det er køn, religion, race, intelligens, immigranter eller politik. Intet er tabu – heller ikke, om en race er mere intelligent end en anden.

Stammetænkning

I netværket er der intellektuelle, der opfatter sig selv som venstreorienterede, men de fleste ville i Danmark blive betegnet som borgerlige. Og når det gælder ytringsfrihed, er de enige om at være fundamentalister, der går imod enhver begrænsning.

Illustration: Sandra Bertelsen

Illustration: Sandra Bertelsen

De er også fælles om et opgør med politisk korrekthed, og den identitetspolitik, der har fået stadig større betydning, ikke mindst på universiteterne i USA, men som også er begyndt at dukke op i andre lande. De mener, at den står i vejen for den frie tænkning og er udtryk for gammeldags stammetænkning, hvor hver gruppe kun kæmper for sine egne.

Netværket består af en række mere klassiske intellektuelle med doktorgrader foruden journalister, kommentatorer, komikere og radioværter som Joe Rogan og Dave Rubin, der i stedet for at bruge de traditionelle medier bruger internettet og har deres egne YouTube- og radiokanaler. Her har nogle af dem millioner af lyttere og seere, ligesom de kan tiltrække tusindvis af mennesker til livearrangementer.

To af stjernerne i netværket, den canadiske psykolog og forfatter Jordan B. Peterson og den amerikanske forfatter, filosof og ph.d. i neurovidenskab Sam Harris, optrådte i juli i O2 Arena i London med den konservative britiske journalist, kommentator og islamkritiker Douglas Murray som en slags moderator.

Her, hvor det ellers normalt er rockstjerner som U2, Def Leopard og Pearl Jam, der fylder salen, valgte 8.000 mennesker at bruge flere timer på at se de tre sidde i hver sin lænestol på scenen og diskutere især religion. Harris er ateist og en skarp religionskritiker, Jordan bekender sig til kristendommen og Jung.

Nogle uger tidligere diskuterede de to i Orpheum Theatre i Vancouver med 3.000 tilskuere og Bret Weinstein som moderator.

Islam og terror

Sam Harris har sin egen podcast, Waking Up, hvor han hver uge inviterer en gæst til samtale om emner fra #MeToo og ligestilling over islam og religion til white supremacy og Donald Trump. Hver episode har omkring 1 million lyttere.

Sam Harris er arg Trump-modstander. Han har kaldt ham »en mand uden noget indre liv«, en mand, der ofrer sandheden, forvrænger virkeligheden og er fuld af løgn.

»Jeg har faktisk endnu ikke accepteret, at det overhovedet er muligt ... jeg bliver ved med at have den her forvirrende oplevelse, at jeg bare ikke kan tro på, at denne person er præsident«, sagde han til ABC News i slutningen af maj sidste år.

Men Sam Harris, der støttede Hillary Clinton i valgkampen, er en lige så arg modstander af religioner og en meget hård kritiker af islam.

»Der er en direkte forbindelse mellem islams doktriner og muslimsk terror«, skrev han i et indlæg om islamiske selvmordsbombere i Huffington Post i 2011.

Og så er han en skarp kritiker af identitetspolitik. Især venstrefløjens opfattelse af, at der skal tages udtalt hensyn til alle minoriteter, og at der er ikke er værdier, der er bedre eller mere værd end andre.

I forbindelse med en større artikel om The Intellectuel Dark Web i The New York Times sidste år fortalte Sam Harris, at det på en konference i 2006 gik op for ham, hvor stort problemet var blevet på den identitetspolitiske venstrefløj i USA. Sam Harris, der primært var blevet lagt for had af den amerikanske højrefløj for sin kritik af kristendommen og andre religioner, blev mødt med stor modvilje, da han i sit indlæg sagde, at ikke alle kulturer var lige gode. Nogle kulturer var bedre end andre. I indlægget var han blandt andet meget kritisk over for Taleban.

Den moralske forvirring under multikulturalismens banner kan gøre selv veluddannede mennesker blinde Sam Harris

Bagefter blev han konfronteret af en kvindelig biolog, der netop var blevet udpeget til præsident Obamas komite om bioetiske spørgsmål.

Ifølge Harris sagde hun: »Det er jo kun din mening. Hvordan kan du sige, at det er forkert at tvinge kvinder til at bære burka?«.

»Men for mig er det helt oplagt, at det er forkert at tvinge kvinder til leve deres liv i en sæk«, forklarede han The New York Times.

»Så jeg gav hende et andet eksempel: Hvad hvis vi opdagede en kultur, der rituelt blindede hvert tredje barn? Og så svarede hun: »Det kommer an på, hvorfor de gjorde det«. Jeg tabte fuldstændig kæben. Den moralske forvirring under multikulturalismens banner kan gøre selv veluddannede mennesker blinde over for problemer med intolerance og grusomhed i andre befolkningsgrupper«.

Rockstjerne

Kritikken af venstrefløjen og identitetspolitikken tager til i styrke hos den kliniske psykolog Jordan B. Peterson, der på rekordtid er blevet verdensberømt og i begyndelsen af 2018 i The New York Times blev kaldt »den mest indflydelsesrige intellektuelle i Vesten lige nu«.

Indtil 2016 var han en populær, men relativt ukendt professor på University of Toronto med en mindre dedikeret skare af følgere på YouTube, hvor han siden 2013 har lagt blandt andet sine forelæsninger ud.

Men i 2016 eksploderede hans popularitet. Og siden har han nærmest haft rockstjernestatus blandt især unge hvide mænd.

Jordan B. Peterson opponerede voldsomt mod en ny canadisk lov, C-16, der skulle sikre transkønnede flere rettigheder ved at give dem ret til at blive betegnet med andre stedord end ’he’ og ’she,’ og som ’ze’, ’zir’ og ’they’, hvis de ønskede det. Jordan B. Peterson mente, at loven, som senere blev vedtaget, ville begrænse ytringsfriheden og være et skridt i retning af et totalitært samfund, fordi den ville tvinge folk til at bruge bestemte ord.

Det var udtryk for, at den postmodernisme og nymarxisme, som ifølge Jordan B. Peterson har sat sig tungere og tungere på de nordamerikanske universiteter, nu blev til lovgivning. Det var udtryk for politisk korrekthed og et skridt imod totalitære samfund og orwellske tilstande. For intet frit samfund pålægger sine borgere at bruge bestemte ord og truer dem med straf, hvis de nægter, argumenterede han blandt andet i tre YouTube-videoer.

Jordan B. Petersons protester vakte opsigt. Han blev beskyldt for at ville diskriminere transkønnede og folk, der ikke opfatter sig som han- eller hunkøn. To gange bad University of Toronto ham om at respektere de mennesker, der ikke ønsker at bliver kaldt han eller hun, og bad ham om at indstille sin kritik, fordi den sårede studerende og skabte masser af ballade.

Jordan B. Peterson nægtede.

Han holdt fast i, at det ikke er staten, der skal bestemme, hvilke ord vi må bruge om hinanden, og i hvilke situationer vi skal bruge dem. Og han ville have lov til at tage stilling i hvert enkelt tilfælde, hvor en studerende ønskede at blive omtalt som noget andet end sit biologiske køn.

Han fremhævede New York som det absolutte skræmmebillede, hvor 31 forskellige kønsbetegnelser er skrevet ind i loven, og hvor det opfattes som diskriminerende, hvis for eksempel handlende ikke bruger den af de 31 kønsbetegnelser, som en kunde ønsker.

Men for Jordan B. Peterson var det også et opgør med påstande fra transkønnede, nonbinære og mange feminister om, at kønnet udelukkende er en social konstruktion. Det er gang på gang modbevist af videnskaben, siger han. Kønnet er også biologisk givet, og biologien gør mænd og kvinder forskellige.

Balladen gjorde Jordan B. Peterson til et YouTube-fænomen. I dag abonnerer 1,7 millioner mennesker på hans YouTube-kanal, og hans indtjening herfra er ifølge Wikipedia steget fra 6.500 kroner om måneden i august 2016 til over en halv million kroner om måneden i maj 2018.

Overalt hvor han holder foredrag, flokkes især unge hvide mænd om ham, fordi de mener, at han har ændret deres liv, fået dem til at få styr på sig selv og finde en mening med tilværelsen.

I januar 2018 udgav han bogen ’12 regler for livet – en modvægt til kaos’, hvor han kogte sine mange råd gennem årene ned til 12 centrale regler.

Bogen blev med det samme en bestseller, der i dag er oversat til mere end 45 forskellige sprog og er solgt i mere end 2 millioner eksemplarer.

Med referencer til Jung, Nietzsche, Dostojevskij og kristendommen forsøger han at rådgive om, hvordan man kommer ud af den kaotiske meningsløshed, der kendetegner livet i den moderne verden.