4 hjerter til hyggekrimi: En ung kvinde bliver fundet i en kælder. Er det den demente lektor, der har spærret hende inde?

Hyggenygge-krimien er helt okay, hvis den er skrevet ordentligt og har et rimeligt plot uden for megen tilsætning af kys og kram. Behagelig balance mellem den kriminelle kerneydelse og personernes intime liv. Genren må gerne udfordres, men helst ikke med banale platheder, slidte klicheer og skamredne hobbyheste.

Cara Hunters ’Skjult’ går heldigvis ikke i den fælde. Hendes første i serien om den traurige, flotte og sympatiske kriminalkommissær Adam Fawley hed ’Familiens synder’, en kompliceret sag om en forsvunden pige og hendes familie.

Fawley selv har en tragedie i sit liv, hans og hustruens søn tog sit eget liv. Her i ’Skjult’ synes der at være en chance for at komme ud af sorgarbejdet via sagen om en ung kvinde, der bliver fundet sammen med sit barn i en villakælder. Øjensynligt spærret inde af en dement universitetslektor.