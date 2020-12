Anmelderen kommer til kort: Denne fænomenale tegneserie om en sexistisk og voldsparat strømer er både ulæselig og totalt engagerende

Er serien om den hårdkogte Chicago-strømer Bill Nash måske den længst levende og mest omfattende selvstændige danske albumserie nogensinde? 25 år, 90 bind og i omegnen af 10.000 sider kunne tyde på det. Og alligevel er der en ret god chance for, at du aldrig har hørt om hverken Bill Nash eller hans ophavsmand, Johan Nørgaard Pedersen, der siden 1995 har skrevet, tegnet og udgivet historierne med forrygende titler som ’Nash går agurk!’ og ’Nash i nattens rædsel’ fra sin lejlighed i Viborg.

Bill Nash er en enspænder. Han er sexistisk og voldsparat. Usympatisk, uortodoks og ude af kontrol. Sådan en strømer, som hades lige så intenst af politichefen som af mafiabossen. Men han er forbandet god til sit job og klarer altid ærterne. I bind 90 bliver Nash beskyldt for drabet på kollegaen og vennen Gino Carlino og må kæmpe for at bevise sin uskyld og knalde skurken, mens han hvirvles længere og længere ind i et »spind af paranoia, blod, død, skyderier og en nådesløs biljagt«, som der står på bagsiden.

Nash & Nørgaard er ikke, hvad man normalt kalder ’det gode selskab.’ Og på trods af tegneseriens ofte stedmoderlige behandling findes forestillinger om et sådant selskab også her. Måske særligt i hovedet på anmeldere. Ikke desto mindre er ’Bill Nash’ rasende godt selskab, og med smittende tegneserieentusiasme er serien noget helt for sig.