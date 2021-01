Bogen er ikke udkommet endnu, men den er allerede en litterær begivenhed

Jeg tror, det kom som en overraskelse for mange, da det tyske forlag Kippenheuer & Witsch for nylig meldte ud, at de i 2021 ville udgive ikke bare en ny roman af Christian Kracht, men en fortsættelse til den 54-årige schweiziske forfatters debutroman, ’Faserland’ fra 1995. ’Eurotrash’ kommer den til at hedde, og den bliver allerede omtalt som en af årets store litterære begivenheder.

Det overraskede i hvert fald mig.