Slut med nordic noir?: Amerikansk litterat mener, at skandinaviske krimier er blevet for amerikaniserede

Sidste år døde Maj Sjöwall, der sammen med Per Wahlöö var blevet fundamentet, den nordiske krimi kom til at stå på i årtier, men er fundamentet ved at smuldre? Ligger brandet Nordic noir på siet yderste? Sådan kan man sagtens tolke udmeldingen fra litteraten Charlie Tyson fra Harvard University.

I sidste uge fik Tyson udgivet et essay i netmagasinet Public Books med overskriften ’Hvem myrdede Nordic noir?’. Her beskriver han en litterær genre, der efter Sjöwall-Wahlöö og Henning Mankell trin for trin har bevæget sig fra samfundskritik og politisk engageret kunst til det, han kalder tyggegummiunderholdning. Genren er, hvis man spørger Tyson, stivnet til en forudsigelig og kynisk kommerciel genre, der dyrker det ekstremt voldelige. I sit essay bruger han Jo Nesbøs roman ’Kniv’ som et af eksemplerne, men andre kunne tilsyneladende være lige så relevante, eftersom litteraten ikke finder nogen, der efter Henning Mankell har været i stand til at løfte den kunstneriske arv i Nordic noir.

Indlægget i Public Books blev offentliggjort, samtidig med at kritikeren Cathrine Krøger i norske Dagbladet gik til angreb på voldelige svenske krimier med unge kvinder som ofre. Som omtalt her i lørdags pegede hun på bøger som Lars Keplers ’Spejlmanden’ og Camilla Läckbergs ’Vinger af sølv’.

I et svar til Dagbladet medgiver Camilla Läckberg, at hendes romaner indimellem kan være brutale, men når det forekommer, er det ikke for voldens skyld, siger hun. Det er personerne bag og deres motiver, der fascinerer hende.