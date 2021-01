Der er både måneder og år imellem, at en dansk forfatter bliver båret så markant frem i internationale medier

En dansk virusvariant har bredt sig i verden. Det er den særlige virus, der giver Tove-feber.

Det sker hverken hver uge eller hvert år, at en dansk forfatter bliver båret så markant frem i internationale medier som The New York Times, Publishers Weekly, Wall Street Journal eller The Guardian for slet ikke at tale om feinschmeckertidsskrifter som The Paris Review, men lige nu elsker de både Tove Ditlevsens erindringsbøger i ’The Copenhagen Trilogy’ og romanen ’The Faces’. Modtagelsen er endda i en liga, hvor kritikere drister sig til at bruge ord som mesterværk og geni.

Et godt eksempel er Parul Sehgal fra The New York Times, hvor hun spekulerer over, hvordan man egentlig ved, om man står over for litteratur fra allerøverste hylde. Gør man som Nabokov og venter på denne rislen mellem skulderbladene, eller skal man som Emily Dickinson derhen, hvor man nærmest fysisk har på fornemmelsen, at hovedet er ved at eksplodere, for at finde beviset på, at noget er virkelig godt? spørger anmelderen.

Parul Sehgal selv kan mærke, at noget har karakter af mesterværk, når hun har lyst til at gemme en bog væk og bevare den som sin egen lille hemmelighed, hvilket jo ikke er særlig praktisk, som hun også noterer, eftersom hun er anmelder og lever af at bringe budskabet om god og dårlig litteratur ud i verden.