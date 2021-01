Kollega mindes Lars Norén: 360 ord skrevet i et sidste sørgeligt NU

Lars Norén var allerede i levende live et monument, et nådesløst dunkelt og altgennemskuende blik på verden, på menneskene og deres ynkelige, ja, afskyelige, ja, stinkende TIDSÅNDE. Norén hadede menneskene, han kunne ikke holde dem ud, og samtidig kunne han ikke leve, og slet ikke skrive uden menneskene, menneskene var den ilt, han åndede, de var det stof, hans skuespil og digte og dagbøger er gjort af.

Lars Noréns værk er en gigantisk katedral bygget af menneskekroppe, af menneskestemmer og menneskeliv, fortabte, skrigende, hviskende, rasende, mumlende, rablende og bønfaldende stemmer, stemmer fra alle samtidens og samfundets klasser, fra halvfjerdsernes og firsernes fesenfine borgerskab, han gennemlyste med sit røntgenblik, og derfra helt til bunds blandt hjemløse, narkomaner, sindssyge og virkelige morderne, han løftede op af rendestenene og lukkede ind i kulturens scenelys i halvfemserne, til de levende døde, der vandrede gennemsigtige over hans verdensscene ud i det Hinsides hinsides årtusindeskiftet i dette det sidste århundrede i menneskehedens historie, hvor vores verden vil gå op i flammer og blive Helvede på jorden.

Nu er det NU! sagde jeg sidste vinter til min svenske veninde Rebecka, som sad i Nobelpriskomitéen, nu giver I Nobelprisen til Lars Norén, han er den største nulevende forfatter, så FAT DET DOG! sagde jeg. Og så gav de prisen til en syvenderangs amerikansk digterinde.

Og nu er det for sent. Lars Norén er død, og ikke i guillotinen, for bøddelens økse eller på korset, som han fortjente, han døde ikke en udødelig død, en heltedød, en martyrdød, nej, Lars Norén døde den ynkeligst tænkelige død: Tidsånden, den tidsånd, han hadede over alt andet, at den skulle tage livet af ham, smålighedens og ængstelighedens og hysteriets liden coronavirus, ha! det er sgu da den største hån, man kan forestille sig, det er dommen fra globaliseringens jantelov, udskreget af menneskehedens smålige kor: Du skal ikke tro, at du er større end os!

Men det var han, Lars Noréns værk er et monument over menneskeheden i de sidste årtier af det tyvende og de første af det enogtyvende og sidste århundrede. Og han selv var Gud, den sorte Gud, den gammeltestamentelige Gud. Fanden selv. Amen.