Sådan ser litteraturen måske ud i fremtiden. Det tegner ikke særligt lovende

Hvad skal man gøre, hvis man godt kan lide bøger, men ikke rigtig orker læse dem? En mulighed ville være: Ingenting.

En anden ville måske være at lytte til dem som lydbog. Så kan man også pudse sine vinduer eller købe ind og lige pludselig – efter en 30-40 timer – have læst ’Anna Karenina’ eller Lone Theils’ nye krimi på Mofibo.

Hvad gør man så, hvis man godt kan lide at lytte til lydbøger, men ikke synes, det tager kort nok tid? Man kan skrue op for tempoet, så oplæseren får en meget irriterende smølfe-agtig turbostemme.

En anden mulighed er at lytte til ’Du lytter til Vivian’, der er som skabt til den hjerne, der stille og roligt er ved at vænne sig af med at læse – passende og genialt nok iscenesat som fortællinger fortalt til en frisør under en klipning. Så ved vi, at det ikke tager længere tid, end det tager at klippe en page.