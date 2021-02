Stod han midt i Hanne-Vibeke Holsts roman? Sundhedsministeren i Norge måtte tænke sig om

For tiden er det svært at være boghandler, men bogen som sådan har det glimrende. Bøgerne og pandemien smitter af på hinanden. Der læses og skrives som aldrig før.

Læsningen tog fart under første nedlukning. Dengang fik Albert Camus’ klassiker ’Pesten’ nye læsere, og det samme gjorde Hanne-Vibeke Holsts roman ’Som pesten’ fra 2017. Romanen om en moderne pandemi er også blevet slugt af den norske sundhedsminister Bent Høie.

»I sommer havde jeg fri og mulighed for at lave noget andet, men jeg kunne ikke komme uden om den bog. Og da jeg var begyndt at læse, var jeg ikke i stand til at lægge den fra mig. Da jeg kom tilbage til ministeriet efter sommeren, sagde jeg: »Nu må jeg faktisk tænke mig om. Er dette virkelighed, eller er det hentet fra romanen?««.

Høie kan godt selv se det morsomme i, at han som sundhedsminister havde svært ved at skille fiktion og fakta ad, men han synes faktisk, det er skræmmende, hvor dygtig Holst har været til at sætte sig ind i de problemer, en pandemi skaber. Det er især kapløbet om at finde en vaccine, udfordringerne med selskaberne i lægemiddelindustrien og de rige og fattige landes kamp om vaccinen, han synes er tæt på virkeligheden.