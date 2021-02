Sygeplejersker, sømænd og idealer: Det her er effektiv underholdning på højt niveau og med stærke kvinder i hovedrollerne

Befrielsen kom i maj 1945, »som havde en pest, en dødbringende epidemi, endelig sluppet sit tag«.

Det er Molly, der taler. Hun er romanens hovedperson og jegfortæller, den skønne og idealistiske sygeplejerske, som godt fem år efter befrielsen skal tage os med til Korea på sit flydende hospital, ’det store hvide skib’.

Skibet hedder ’Jutlandia’, hun sejler ud fra Langelinie i januar 1951, hun kommer vidt omkring, og de to højst nulevende forfattere, som fører pennen, sørger for, at Molly straks får fat i læseren anno 2021. Vi længes jo efter, at en dødbringende pandemi skal slippe sit tag.

’Pigen fra det store hvide skib’ er en roman om kærlighed i krigens og koleraens tid, pandemiens tid, befrielsens tid. En meget nutidig roman om kvinder i en historisk kontekst. Romanen er fejende flot fortalt og stærkt sat op i scener, som er præcise, tydelige, duftende og farvelagt med asiatisk enkelhed. Alt er holdt i et smukt sprog, et kernegodt dansk, som Kold & Vraa har plejet, passet, klippet og beskåret, som var det et bed med bonsai.

Men ’befrielsen’ kan jo også skrives med gåseøjne omkring. Molly bliver overfaldet 5. maj 1945 på en måde, hun aldrig skal komme sig over. Det er ’frihedskæmpere’, der forgriber sig på hende for et kærlighedsforhold til en tysk soldat, og da hun omsider redder sig hjem til sine småborgerlige forældre, viser i hvert fald hendes far, tobakshandleren med de honnette ambitioner, sig at være blevet frihedskæmper i en fart, så her er ingen hjælp at hente. Det er en psykisk hårdtsåret sygeplejerske, der fem år senere sejler til Korea, hvor en anden befrielse er i gang. Med eller uden gåseøjne?