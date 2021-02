Kendt forfatter: »Det er jo knap tilladt at begå en fejl længere. Hvis du siger noget forkert, bliver det opfattet på den værst tænkelige måde«

Den norske forfatter Lars Saabye Christensen skriver, som gjaldt det livet. Og det gør det måske også. Med diagnosen knoglemarvskræft har han det seneste år gennemgået både en behandling og en operation, hvilket gjorde 2020 til et rutsjebaneår for ham.

»Det har været en dobbelt undtagelsestilstand. En kollektiv undtagelsestilstand på grund af coronaepidemien. Og en privat undtagelsestilstand«, har Saabye netop fortalt avisen VG.

For to år siden var den i dag 67-årige forfatter så hårdt ramt af sygdom, at han var sikker på, at sidste bind af trilogien ’Byens spor’ også ville blive hans sidste, og sandt at sige lignede han heller ikke en mand med en stor fremtid, da jeg talte med ham om bogen i 2019.

Men han klarede sig igennem og fik sidste år udgivet historien ’Min kinesiske farmor’, og allerede nu er han klar med en ny roman med titlen ’En tilfeldig normann’. Hvor Saabye ellers er kendt for at skrive lange slægtshistorier, er det denne gang en roman, der er smittet af nutiden. Romanen handler om Gordon Mo, som for det meste er en anonym skikkelse i landbrugsministeriet. Indtil den dag han ikke kan holde sin mund længere. Han koger over.

»Alle har behov for at koge over en gang imellem, og nu fornemmer jeg en stemning, som er på bristepunktet. Vi lever under et stort pres, og pandemien forstærker selvfølgelig dette. Det gør samfundet tydeligere og modsætningerne klarere«, siger forfatteren.