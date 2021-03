Politiken belønner ypperligt værk om Struensee-tidens shitstorme

Det hele begyndte på Det Kongelige Biblioteks læsesal. Her sad Frederik Stjernfelt i 2015 og læste i pamfletter skrevet med gotisk skrift fra Struensees tid. Han indså, at han var stødt på en forskningsmæssig guldåre, og at guldet, der glimtede i de gamle skrifter, fortjente at blive gravet ud.

Det blev det, men først efter at Carlsberg havde bevilget støtte i flere omgange, og resultatet udkom på selve 250-års dagen i to flotte blå bind skrevet af Stjernfelt og historikeren Ulrik Langen samt forskningsbibliotekar Henrik Horstbøl. Pludselig kunne man læse, hvad høj og lav havde på hjerte, dengang kong Christan VII med Struensee som pennefører indførte trykkefriheden i 1770. I ’Grov Konfækt’ træder disse skribenter frem med en styrke, der viser, at vor tids skarpe Facebook-krigere og Twitter-fightere ikke er enestående.