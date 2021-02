Måske kan forlagene spare forfatteren væk. Hvorfor ikke? Et skriveteam på en 8-10 ansatte kan skrive alt, vi behøver

Som så mange andre elsker jeg min smartphone, men hader den også. Det føles lidt, som om jeg er begyndt at trække vejret i takt med den evige scrollen efter et eller andet spændende. Men jeg kommer jo aldrig helt derhen. Når telefonen gør sit arbejde godt, sender den behagelige bølger gennem kroppen. Hvilke andre sanseindtryk kan efterhånden konkurrere med denne digitale massage? Det skal være en rigtig god sætning, hvis vi taler litteratur.

At kigge på skærmen – hvad end man kigger på – er et drug, og jeg kan mærke, at jeg skal tage mig sammen for at opleve, at litteraturen – i det mindste på et kropsligt plan – også er det – bogstaverne på det hvide papir og min fantasi, der skal forestille sig det hele …

Det er en følelse af, at det digitale og jeg bliver ét – selv om telefonen (endnu) ikke er en integreret del af min krop. Det er et bundløst, grænseløst og uendeligt rum at glide ind i. Et rum, hvor alting sker lige nu, på én gang, hvor ingenting synes organiseret i tid – det er ren væren, en form for tom meningsfuldhed, en særlig teknologisk og kapitalistisk form for zen, hvor det bimler og bamler så saligt.

Og techgiganterne finder konstant bedre måder at lære os at kende på, så mon ikke de også bliver de nye bestsellerforfattere? Vi ser allerede, hvordan litterære streamingtjenester er begyndt at analysere lyttemønstre og læsevaner til at udvikle den litteratur, brugerne vil have. Jo mere effektivt, de arbejder, jo nemmere og hurtigere ville de kunne sælge en litteratur, der holder læserne fast. Måske vil de med tiden kunne spare forfatteren væk. Hvorfor ikke? Måske kunne et skriveteam på en 8-10 fuldtidsansatte skrive alt, hvad der behøves.