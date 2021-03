Mente kvinden, der skød Andy Warhol virkelig, at mænd burde skæres i småstykker?

Første gang Valerie Solanas’ berømte og berygtede ’Scum Manifest’ (1967) udkom på dansk, var i 2010. Det skete i opvinden fra Sara Stridsbergs roman ’Drømmefakultetet’, en sorgfuld og ekstatisk fantasi over skikkelsen Solanas: »(…) mere makeup på, mere glimmer, mere kokain, og hvert manifest får et læbestiftkys, før I sælger det for en dollar eller nogle cent. Solen blænder i øjnene, olietønder og plakater brænder på gadehjørnerne, og det her er din tid, en parentes af hastigt opflammende luer og lummerhede«. Så eksplosivt skildrer Stridsberg sommeren 1966, da Solanas gik New Yorks gader tynde og solgte sit endnu uudgivne manifest for en dollar eller mindre.

55 år efter den brændende sommer, 53 år efter at Solanas tog ind på The Factory og skød Andy Warhol, 33 år efter at hun døde alene af en lungebetændelse på Bristol Hotel i San Francisco, og 11 år efter at vi for første gang kunne læse ’Scum’ på dansk, udkommer manifestet igen. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvad det vil os i dag.

I sit gode og mundrette forord tager forfatter og komiker Sanne Søndergaard, rask væk fat om stridsæblet: Mente Solanas virkelig, at mænd burde skæres i småstykker? Og går det overhovedet an at læse ’Scum’, når det er skrevet af en kvinde, som – hvordan man end vender og drejer teksten – affyrede skud mod en anden? Til det sidste kvitterer Søndergaard kækt, at mange jo allerede er fortalere for at adskille kunstneren fra værket, »når det kommer til Store Mandlige Kunstnere, der har voldtaget små piger … så … i den ånd burde Scum vel også kunne læses frigjort fra sin skaber. Ikke?«.