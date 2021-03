Boghandler i Skive: »Vi skælder altså ikke ud, hvis man har et enkelt barn med«

Hvordan var stemningen, da I åbnede, Hans Jørgen Vestergaard?

»Rigtig god. Men også afdæmpet. Det var ikke sådan, at vi blev rendt over ende. Vi havde troet, at det ville blive mere hektisk med julegavebytteri og den slags, men folk var stille og rolige. Det var egentlig ret godt«.

Hvordan havde I forberedt jer til åbningen?

»I weekenden var vi det hele igennem. Vi fik gjort godt og grundigt rent, fjernet julekort og den slags. Og så sørgede vi for at lave et ekstra tilbud på vores årskalendere, for der er jo allerede gået to måneder, hvor folk ikke haft mulighed for at købe sådan en. Det er godt nok mest det modne publikum, der køber dem, men de findes jo endnu«.