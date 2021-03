Succesforfatter er tilbage med ny historisk krimi, hvor bruden parteres på bryllupsnatten

Journalisten Niklas Natt och Dag fik sig et eklatant og internationalt gennembrud med den historiske debutkrimi med samme titel som franskmanden Victor Hugos mesterværk ’1793’. Svenskernes 1793 var mindst lige så dramatisk som franskmændenes.

Begge epoker er præget af to kongers dramatiske død, henholdsvis Gustav III og Ludvig XVI. Den svenske døde et år før sin franske kollega. Men Natt och Dags Stockholm er lige så turbulent som Paris. Mindre organiseret terror, men just så rå, rædselsfuld og voldsom. Samt stinkende.

Det er just på mode i historiske romaner, som vil virke autentiske, at vi partout skal underholdes med, hvor meget vor forfædre stank af lort, sved, bræk, blod og tis. ’1793’ var første del af trilogien ’Bellmann Noir’. Men glem alt om koket og pastoral rokoko, snälla Ulla med barm i festhøjde, Fredman med sang og bægerklang. Detektivparret, krigsveteranen Mickel Cardell med træarm og fruentimmer Anna Stina Knapp, er mere laser og pjalter end kalvekrøs og silkestrømper.

Her i ’1794’, anden del af trilogien, skal vi først høre om den unge adelsmand Eriks lidelser, fuld af Sturm und Drang. Langt om længe og takket være storebrors og fars død skal han arve stamhuset og kan gifte sig med sit livs kærlighed, en bondepige under sin stand. Ak og ve, det bliver et forfærdeligt blodbryllup. Bruden parteres bestialsk, og brudgommen martres sidenhen spærret inde som for altid mistænkt sindssyg gerningsmand til udåden. Hvorledes det gik så skidt, udgør romanens første del. Skrevet i den charmant naive jegstil, vi danskere forbinder med Blichers ’En landsbydegns dagbog’.