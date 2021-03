Det er et brag af en slægtskrønike. Og den fortæller historien om et erhverv, de færreste kommer tæt på

Bogens forfatter, Lars Bo Kirk, har brugt sin onkel, den tidligere fiskeriminister Kent Kirk, som omdrejningspunkt for et stykke kultur- og erhvervshistorie, der bringer perspektiv på debatten om både Brexit og kvotekonger.

Normalt borger tætte relationer mellem forfatter og kilder ikke just for en kritisk tilgang til emnet, og ’De sidste fiskere’ er ingen undtagelse. Men hvad bogen ikke har i kildekritik, har den til gengæld i evnen til at formidle et helt erhvervs historie gennem en enkelt familie. Bogen er et brag af en slægtskrønike – og fortællingen om fiskeriets storhed og fald.

’De sidste fiskere’ indledes med en virkelig anekdote, der lige så godt kunne have været en allegori over fiskerslægten Kirks historie: Som 15-årig står den unge fiskersøn Kent Kirk på en lille trækutter med det bibelske navn ’Ebenezer’. Mens han kæmper mod kulde, søvnmangel og frygten for forlis ser han i et næsten drømmeagtigt syn stålkutteren ’Ambition’ pløje sig gennem Nordsøens høje bølger, hjulpet på vej af »hydraulik i stedet for muskelkraft og tov og ekkolod i stedet for bønner«. Teenageren Kent er ikke et sekund i tvivl: Sådan et skib skal han en dag eje. Og hermed er rammen sat for historien om en mand og hans forfædre – en familie fyldt med ambitioner, drømme og ærgerrighed. Fra 1890’ernes fattige missionske fjordfiskere i Harboøre til fiskemoguler i millionærvillaer ved Vesterhavet.