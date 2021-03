5 hjerter: Årets mest opsigtsvækkende debutroman er vidunderligt opstyltet og uprætentiøs

Det var med en vis gru, at jeg modtog denne bog på næsten 800 sider til anmeldelse. Lydia Sandgren, ’Samlede værker’? Et forfatterskab, jeg aldrig havde hørt om – fint nok. Men ’Samlede værker’? Det lugtede langt væk af pligtlæsning og hårdt arbejde.

Men jeg blev hurtigt klogere. For ikke alene var der tale om en debutant – Lydia Sandgren, født 1987 – helt lavpraktisk ’fangede’ bogen mig også fra første side og slap mig først igen et par dage senere. Da var det også gået op for mig, at jeg havde læst en debutbog, man ikke så tit ser på dansk, en bog, som er lige så klog og stilistisk ambitiøs, som den er relativt straight fortalt – som den er stor i slaget, elementært medrivende og gerne vil læses. Og vigtigst: sjov.

Og det med de samlede værker skulle vise sig blot at referere til romanens midtvejskriseramte hovedperson, Martin Berg, forlægger hos Berg og Andrén, der i bogens begyndelse ligger på sit stuegulv og forsøger – for gud ved hvilken gang – at samle alt, hvad han nogensinde har skrevet, til et værk. Halvfærdige romaner, noveller og essays, patetiske forsøg på at skrive dramatik, utallige notesbøger.