Sådan kan det gå, når man flytter på landet: Hun får dagene til at gå med at skrive. Han får dagene til at gå med at drikke

Merethe Lindstrøms nye roman ’Fuglenes anatomi’ er for mig en af den slags ambivalente læseoplevelser, hvor man godt kan få øje på nogle litterære kvaliteter (et poetisk sitrende sprog, masser af nerve og en elegant omgang med erindringen og eksistensen), men hvor man alligevel har svært ved at overgive sig til det. Hvad gør man så?

Mens jeg læser den, tænker jeg, at det føles, som om den er skrevet med døren lukket – at jeg ikke kan komme ind, men også, at den skrivende ikke kan komme ud. Der er noget ved måden, hvorpå den holder sine sætninger op som et skrøbeligt skjold, der både er fint og frustrerende.

Måske er volieren, der bygges i løbet af bogen – og som holder det abstrakte rum fast i en form for forløb – et meget sigende motiv for dens grundstemning: Noget basker derinde og vil ud. Skriften er som fuglene, der bevæger sig i alle retninger, skrøbelige, smukke, næsten frie. Og det ved skriften godt, for den dvæler meget eksplicit ved sin egen tilblivelse.

Der er noget både tilbageholdt og febrilsk over det, en lidt forpustet ro, hvis man kan forestille sig sådan en, der især mærkes i beskrivelserne af den unge virile englænder, Tom, der hjælper med at bygge volieren, og som den skrivende beundrer på afstand: