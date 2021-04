4 hjerter til Murakami: Japans litterære superstjerne indkredser noget helt eksistentielt essentielt i sin nye bog

Den danske udgave af Haruki Murakamis nye novellesamling, ’Første person ental’ er lidt tykkere end den, de får lov at læse i andre lande.

Forlaget Klim og Murakamis faste danske oversætter, Mette Holm, har nemlig fået tilladelse til at inkludere novellen ’Shinagawa-aben’ fra 2005. Hvilket giver rigtig god mening, da novellen er en forløber for den nye historie ’Shinagawa-abens bekendelser’. Sidstnævnte er en spøjs lille sag, som i øvrigt har været trykt i The New Yorker, og den giver på flere planer bedre mening læst i sammenhæng med novellen fra 2005.