Succesforfatter giver en hånd i coronakrisen: Murakami vender plader i radioen

Den verdensberømte japanske forfatter Haruki Murakami går i næste uge i radioen for i to timer at spille jazz- og popmusik og opfordre sine landsmænd til at følge opfordringen til at blive hjemme for ikke at sprede smitte.

Vi er vant til, at han kaster sig ud i lidt af hvert, den fysisk overskuelige, men litterært vidtfavnende japanske forfatter Haruki Murakami. Som maratonløber, som forfatter til roste sællerter som ’Trækopfuglens krønike’, ’Kafka på stranden’ og ’Norwegian Wood’. Som tidligere indehaver af en jazzklub. Og heller ikke radiovært er en rolle, der er helt ny for den evige kandidat til Nobelprisen i Litteratur.

Men alligevel. I næste uge vil den 71-årige forfatter for åben mikrofon vende egne plader og besvare spørgsmål fra lyttere i et to timer langt radioprogram for at yde sit bidrag til at holde humøret oppe i den japanske befolkning og stille sig bag en opfordring fra Tokyos guvernør, Yuriko Koike, om at holde sig inden døre for at undgå spredning af covid-19.

»Jeg håber, at musikkens kraft kan gøre lidt for at fjerne noget af den coronarelaterede blues, som har hobet sig op«, skriver Murakami selv om bevæggrunden for at stille op.

At dele den ensomme glæde

Tidligere har Murakami ellers af sine landsmænd været betragtet som en privat person, der sjældent optræder offentligt, og hans radioprogrammer var første gang, at mange hørte hans stemme. Men siden 2018 har han med mellemrum givet den som radiovært på Tokyo FM, hvor han har spillet plader fra sin samling, der skulle tælle ikke færre end 10.000 plader. Især jazz, men også pop, som han lytter til, når han løber. Herunder Beach Boys, Joey Ramone og Hall & Oates.

»Siden jeg var barn, har det været min hobby at samle plader og cd’er, og takket være det er mit hus oversvømmet med den slags. Jeg har nu ofte følt en slags dårlig samvittighed over for verden over at høre så betagende musik og nyde det for mig selv«, skrev forfatteren forud for sin første radiooptræden og tilføjede:

»Jeg tænkte, at det måske ville være godt at dele den slags gode stunder med andre mennesker, mens vi sludrede over et glas vin eller en kop kaffe«.