’Kaptajn Underhyler’-forfatter trækker bog tilbage efter beskyldninger om racisme

I den amerikanske børnebog ’The Adventures of Ook and Gluk: Kung-Fu Cavemen from the Future’ må de to hulemænd Ook og Gluk forlade hjemmet og rejse til fremtiden. Her skal de lære sig kung-fu, så de kan redde hulebyen derhjemme fra onde kræfter.

På rejsen møder de den kinesiske Master Wong – komplet med skæve øjne, fipskæg og en mestergrad i kampsport, og han kan heldigvis hjælpe dem.

Det lyder som en aparte historie, og ud over at være bizar er den også racistisk. Den 11 år gamle bog er i hvert fald netop blevet trukket tilbage fra forlaget og vil ikke længere blive genoptrykt, efter at den er blevet beskyldt for at have racistiske undertoner og for at fremstille asiater med bedagede stereotyper. Det skriver The Guardian.

Forfatteren bag – Dav Pilkey, som børnefamilier herhjemme måske kender fra serien med ’Kaptajn Underhyler’ – har været hurtig til at undskylde.

I et åbent brev bakker han op om forlagets beslutning om at tage bogen af hylderne: »Jeg er blevet opmærksom på, at denne bog indholder skadelige racistiske stereotyper og racistisk billedsprog«, skriver han og beklager dybt »den voldsomme fejl«.

»Jeg ville gerne bruge denne mulighed til offentligt at undskylde. Det var – og er – forkert og skadeligt for mine asiatiske læsere, venner og familie. Og for alle asiater«, fortsætter Dav Pilkey.

Racisme mod asiater

Særligt racisme, som er rettet med folk med asiatisk baggrund, har været i fokus i USA den seneste tid, hvor flere og flere asiatiskamerikanske borgere har oplevet racistisk motiverede overfald og voldsepisoder.

Flere demokratiske politikere i USA giver tidligere præsident Donald Trump skylden for denne stigning i hadforbrydelser, især pga. hans omtale af coronavirus som The Chinese Virus eller Kung Flu, skriver The Guardian.

’The Adventures of Ook and Gluk’ er ikke den første børnebog, der bliver fjernet fra markedet denne måned. 2. marts annoncerede familien til den afdøde og meget populære børnebogsforfatter Dr. Seuss, at seks af hans bøger ikke længere vil blive trykt, da bøgerne fremstiller race og etnicitet på en »skadelig og forkert« måde.