Seks timer om Ernest Hemingway lyder som noget af en satsning i 2021. Det amerikanske tv-netværk PBS sendte mandag det første af tre afsnit om forfatteren, som er billedet på alt det, tidens stærkeste strømninger går op imod.

»Hvis man har brug for en definition på giftig maskulinitet, er Hemingways liv et godt sted at begynde«, som The Miami Herald skrev.

Naturligvis noterede avisen også, at Hemingway (1899-1961) er manden, som blev berømt for at skrive, så læseren i teksten kun får serveret toppen af isbjerget, ligesom han er manden, der som nobelpristager i 1954 blev inkarnationen af amerikansk litteratur. Avisen tilføjede dog samtidig, at han som person er blevet kaldt alt fra kvindehader til racist, dårlig far og elendig ven.

Læg hertil hans ry som ivrig storvildtjæger, trofæfisker og lidenskabelig beundrer af tyrefægtning, og man har en skikkelse, der passer perfekt ind i skabelonen for tidens udskældte, hvide mand – endda med tilnavnet ’Papa’.

Man kan ikke lade være med at spekulere over, om timingen af portrættet af machoforfatteren er genial eller helt gal. Sagen er bare, at tilrettelæggerne, Ken Burns og Lynn Novick, slet ikke har planlagt, at tv-serien skulle være færdig i en tid, der diskuterer emner som køn, hudfarve og dyrevelfærd helt ud på barrikaderne. Arbejdet viste sig bare at tage seks år. Timing går de ikke op i.