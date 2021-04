Anmelder: Er han meget stødende? Åbenbart for nogle. Personligt finder jeg ham mere bare trættende

Denne anmeldelse er forsinket. Stærkt forsinket. Jeg burde have skrevet den for flere uger siden, da bogen udkom. Det er en ren tilståelsessag, og min skyldfølelse voksede kun, i takt med at jeg så, at flere og flere andre medier ivrigt anmeldte filosofi-fænomenet Jordan B. Petersons nye 12 leveregler.

Jeg var stødt på grund efter et halvt hundrede sider, strandet på forfatterens overlæssede sprog og de utallige ’Harry Potter’-referencer og -analyser. Jeg elsker Potter-universet intenst, men så meget livsfilosofi kan man altså ikke trække ud af J.K. Rowlings storværk.

Det begyndte ellers godt. Indledningen til opfølgeren til Petersons megabestseller ’12 regler for livet’ (2018) er både bevægende, tankevækkende og betagende. Her beskriver Peterson med hudløs ærlighed, hvordan hans næsten overvældende og meget pludselige berømmelse efter den første bog førte til et stort set totalt kollaps. Han blev afhængig af stoffer, fik angst, depression, søvnløshed og dobbeltsidet lungebetændelse. Hans kone fik kræft, og undervejs blev han lagt i kunstig koma i Moskva for at blive sin afhængighed kvit. Bagefter skulle han genlære at gå, og det hele blev så rundet af med coronakrisen.

I løbet af denne personlige nedtur skrev han videre på bogen, selv om man måske med en vis ret kunne tvivle på, at en mand i den slags krise var den rette til at fortælle andre, hvordan de bør leve deres liv.