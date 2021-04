Nådesløs anmelder: Oversættelse famler i blinde og ligner indimellem »en konfirmationssang fra oldefars tid«

USA har lige nu to lyrikere, der markerer sig på den største scene. Den ene er Louise Glück, der har fået Nobelprisen i Litteratur. Den anden er hende, alle kender, Amanda Gorman.

Den ene af dem siger med den største selvfølgelighed, at når hun mødes med ’sit team’ for at beslutte, hvad de skal sige til alle de henvendelser, der bliver ved med at strømme ind, er svaret nej til de 98 pct.

De to lyrikeres liv er blevet forvandlet til ukendelighed. Louise Glück debuterede i 1968 og fik nobelprisen i oktober. I næste uge bliver hun 78. I marts blev Amanda Gorman 23. Hun er blevet berømt for det langdigt, hun læste op på direkte tv, da Joe Biden blev indsat som præsident i januar. Siden har hun optrådt ved USA’s største sportsbegivenhed, Super Bowl, og i en kanariegul kjole har hun fyldt forsiden af Time Magazine.

Gæt selv, hvem der har sit helt eget ’team’.

Da Gormans digt ’The Hill We Climb’ udkom som bog i USA, solgte den 214.000 eksemplarer. På en uge. I Danmark er digtet netop udgivet under titlen ’Bjerget vi bestiger’. De to første oplag af bogen er på i alt 10.000 eksemplarer, og tredje oplag kommer også.