Anmeldelse: Få dage før sin død fik Jens-Peter Bonde skrevet sine erindringer færdig. Heldigvis

For et par uger siden døde den tidligere europaparlamentariker, forfatter og journalist Jens-Peter Bonde – ildsjælen, der i mange år brugte op mod 100 timer om ugen på at skrive, agitere, argumentere, researche, politisere og udfordre. Som ung var han formand for Radikal Ungdom og blev senere DKP’er, men der var kun én dagsorden, der for alvor fyldte i hans liv: kritisk stillingtagen til EF og EU.

Det tema gennemsyrer selvsagt også Jens-Peter Bondes erindringer, som med sønnens hjælp blev færdige få dage før hans død. Side op og side ned består bogen af anekdoter, overvejelser, beskrivelser af forhandlinger, kampe og uenigheder, hvor ikke bare Jens-Peter Bondes liv, men også EF/EU’s historie og danmarkshistorien defilerer forbi, og på hver en side hører man en stærkt engageret og personlig stemme, som undertrykker hverken vrede, indignation eller begejstring.