Thomas Bobergs 5-årige søn bidrager med fantastiske og gådefulde linjer i ny digtsamling

Det er jo på en måde alt for tidligt at gøre status, når man som Thomas Boberg kun lige er fyldt 60, men det er det, hans nye – og relativt ujævne – digtsamling, ’Forberedelse til livet’, på en måde gør. Gør status over et liv, der jo på ingen måde er slut. I den forstand er titlen selvfølgelig også ironisk, eller i hvert fald dobbelttydig. For det er selvfølgelig også en forberedelse til resten af livet, og dermed vel også til døden?

Men bogen starter, i første digt, med digterens biologiske fødsel, og kort tid efter præsenteres man for et virkelig godt digt om digterens far:

»Da jeg var to år/ rejste maleren, min far/ over alle bjerge/ som en dusørjæger i sporet af indianeren.// I det dybe land var alle bjerge røde.// Jo længere min far blev væk/ jo større afstanden/ mellem det jeg vidste og ikke vidste.// Et tomrum på størrelse med Amerika.// I det dybe land faldt blomster/ som svar ud af sække/ båret af enhjørninger på snoede stier/ ind i de fjerneste afkroge af billedet/ som maleren sad bøjet over.// Når solen stod op/ trak min far persiennerne ned«.

Og så går det ellers videre og derudad. Ikke at det hele er biografisk, men der er både barndom og ungdom, forelskelser, rejser, skilsmisse, sygdom, forældreskab og, ja, coronakrise.

Digtene gennemgår, eller rettere -løber, således et liv. Der er en vis hastighed over det, over dem. Det er digte, der ikke kun er skrevet om, men virker til at være skrevet midt i livet. Skrevet på farten, i farten. Skrevet midt i diverse situationer, på rejser, på hospitalet, hjemme i familien: Så er digteren i USA, i Senegal, på Fanø, i samernes land, voila et digt. Så er han derhjemme, hvor hans yngste søn (der på daværende tidspunkt vist ikke engang er fyldt fem) pludselig begynder at recitere et digt, voila, en digtsuite.