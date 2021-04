Fine noveller fra kolonihaven: Tove tænder bare ikke. Men det gør hun så alligevel hos det lesbiske par Bodil og Karen, hvor de får lidt at drikke

Det er sådan en fin lille bog. Så enkelt har jeg lyst til at sige det, for de 13 noveller i ’Midlertidig opvartning’ samler sig nænsomt i læserens sind til et billede på det store i det små, en verden i kolonihaven. Sissel Bergfjord går ind i og ud af de små huse, her sidder et par og skændes efter noder, der går den demente nabo på rov i fortællerens jordbærbed, og så er der veteranen fra Afghanistan, som ikke er færdig med at slå ihjel.

Døden lurer fra først til sidst, sådan er livet, sådan er kolonihaven. ’Springer’ hedder den allerførste novelle, der med sikker dæmpet realisme sætter scenen i en stillekupé, da toget stopper »på grund af en personpåkørsel«. Fortælleren er på vej hjem til haven, som fornemmes på cyklen »ude i gangarealet, posen med havemuld ligger skævt på bagagebæreren (…) Jeg rykker på indkøbsposen mellem mine ben, hytteosten, dåsen med tomatpuré og potten med estragon falder ud (…)«.

På én gang nært, trygt og farligt: Der er en, som er sprunget. Er det Gustav?

Der er både kvindelige og mandlige fortællere, eller i hvert fald fortællevinkler. I novellen ’Sæl’ er der ham, der for længst har »forliget sig med et liv uden erotik«, fordi hans Tove bare ikke tænder. Men det gør hun så alligevel, da de besøger det lesbiske par Bodil og Karen og får lidt at drikke i et af de andre huse. Det kunne han jo godt tænke lidt over, ligesom Albert i novellen ’Mandalay’, der går og grunder over, hvorfor hans kone egentlig ville skilles dengang. Hun skrev bøger, men måtte arbejde ved siden af for at leve, og Albert foreslog forgæves, at hun skulle skrive krimier. På en cykeltur med kammeraten Henrik ser han, mens de får en flæskestegssandwich på en grillbar, at hun er på forsiden af et dameblad som ’krimidronning’: »»Det er næsten lidt ærgerligt, at I ikke er gift længere«, sagde Henrik, da de havde låst cyklerne op. »Vi kunne have fejret det sammen, bare os fire, med noget cava, måske inde i Nyhavn««.