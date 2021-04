Nu er bibliotekerne åbne, og de vil bygge videre på en succes fra nedlukningen

Efter måneder, hvor pupillerne synes stivnet i en firkantet form, fordi man både arbejder og hygger sig foran skærmen tidligt og sent, efter næsten et år, hvor man har savnet at betræde de vante gange mellem reolerne på det lokale bibliotek, nusse papirsider mellem fingrene eller få en anbefaling ansigt til ansigt af et velkendt bibliotekaransigt, klinger budskabet fra en række bibliotekschefer ikke umiddelbart særlig sødt:

Forvent meget mere digital biblioteksdrift fremover.