Tag dig i agt for træerne!

En mørk skov, man kan fare vild i, skarpe klipper, man kan falde ned fra, og en dyb elv med en strøm så kraftig, at man skal tage sig i agt for ikke at blive revet med eller under. Norrland har det hele.

Og i Tove Alsterdals krimi ’Stormfald’ spiller netop de store skove og det rå landskab i Ångermanland en hovedrolle. Naturen sætter ikke bare en stemning, den er også dødfarlig.