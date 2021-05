Far og datter har skrevet en bog, der er frygtløs, engageret, glædesfyldt og endda livsklog

Vi har hørt meget om den såkaldte ’Mozarteffekt’. Om hvordan potteplanter gror bedre, fødsler går lettere, og malkekøer giver mere mælk, når man spiller harmonisk, klassisk musik for dem.

Men dels er det langtfra al klassisk musik, der er harmonisk. Selv Mozart er fuld af dramatik – heldigvis. Dels er det smukke ved musikken især, at den har kvalitet i sig selv. Den behøver ikke retfærdiggørelse i form af afledte effekter.

Allerede den antikke græske filosof Aristoteles vidste det. Retorikeren Christian Kock, der hele sit liv har været aktiv musiker, ved det også, og noget af det smukke ved den bog, han har skrevet sammen med sin datter, den professionelle cellist Julie Tandrup Kock, er, at henvisningen til Aristoteles og musikkens autonome kvalitet er fremhævet præcis halvvejs inde i deres bog. Som kulmination på det tolvte af de 24 kapitler, far og datter har skrevet om, hvordan man lytter til noget så indforstået som klassisk musik.

Form, proportioner, variation og kulmination. Forventning, overraskelse og indfrielse af forventningerne. Med den slags almengyldige begreber bryder de to musikkyndige forfattere ind i musikkens hemmelige kamre. Uden at vi tænker over det, hiver de os igennem indforståede musikteoretiske discipliner som formanalyse, melodisk analyse, rytmelære og musikæstetik. Og sådan er det med dygtige pædagoger, for nu at bruge et græsk ord fra Aristoteles’ tid. De leder os, så vi legende let tilegner os ny indsigt.