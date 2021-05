Forfatter bag kontroversiel bog anklages for seksuelle overgreb og voldtægt

Alt så tilsyneladende godt ud for den 57-årige forfatter og litterat Blake Bailey indtil i sidste uge. Hans biografi om den amerikanske forfatter Philip Roth havde om søndagen været ny på The New York Times’ bestsellerliste. Ekstra 10.000 bøger skulle trykkes oven i første oplags 50.000.

Den følgende uge var dog dårligt i gang, før alt var forandret. Baileys forlag meddelte, at de ikke alene droppede det nye oplag. De droppede også forfatteren, som desforuden mistede sin litterære agent.

Bruddet med Bailey kom, fordi et voksende antal kvinder anklagede forfatteren for seksuelle overgreb, endda voldtægter. Hertil kom fortællinger om, hvordan han i 1990’erne som engelsklærer havde opført sig upassende over for de 12-14-årige piger, der var hans elever. At han skulle have ’groomet’ pigerne, så han flere år senere kunne få seksuelle forhold med dem.

Blake Bailey afviser alle anklager, og hans advokat har kaldt beskyldningerne for grundløse.