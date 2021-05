Forfatter om forskellen mellem Norge og Danmark: Danskere er »Skandinaviens italienere«

Kristoffer Flakstad, du har selv norsk statsborgerskab, men er født og opvokset i Danmark. Hvorfor kommer du pludselig på at skrive ’Den danske bog om Norge’?

»Det gør jeg, fordi Norge for et par år siden begyndte at blive interessant for mange danskere i forbindelse med tv-serien ’Skam’. Der kom et helt nyt fokus på Norge, både blandt unge og ældre danskere. Indtil ’Skam’ var det min oplevelse, at de fleste danskere havde en stereotyp opfattelse af Norge og af nordmændene som lidt kedelige personer, som helst går rundt i uldsweatere og strikhuer«.

Men hvilke uldsweatre! Genseren!

»Ja, det kan du sige, men min opfattelse var, at det ikke var et land, man gad beskæftige sig med«.