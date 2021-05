5 hjerter: Vibeke Grønfeldt viser sig igen som en fuldstændig eminent fortæller

Der kan blive vendt op og ned på livet på et splitsekund. Et for hårdt pumpet fordæk eksploderer, man kan ikke nå at rette op, men skrider ud, og både bil og fører lander på hovedet. Og så tror man, at det er ’pludselig her’, som har givet titel til denne bogs samling af knap et halvt hundrede prosastykker. Man tror, at man – ja dør.

’Endnu ikke’ (2016) hed første del af Grønfeldts dobbeltroman om den gamle Elvine, og denne titel henviser naturligvis til døden. Endnu er hun i live, og det er hun også i den efterfølgende roman ’Glasluft’ (2020). Elvine indgår også i en del af den nye bogs stykker, da hun får sig kantet ud af den havarerede bil, hvilket sker med alle Grønfeldts præcise detaljer – hun lægger sig ikke bare på noget græs, men på vorterod – mens hun venter på, at nogen kommer hende til undsætning. Hun er stadig i live.

Hun taler med en lille dreng, måske er det i fantasien, om sin barndom sammen med mor og mormor i reolfabrikken, hvor hun voksede op. Nærværet ligger i fortiden. Forbindelsen til de helt tidlige erindringer.

Et andet glimt, der er en variation af samlingens titel, hedder ’Men pludselig’. Her bevæger Grønfeldt sig op i helikopterhøjde. På bare en side skriver hun en livsfornemmelse frem, fra ungdommens rasende følelser og fortvivlelse, der i tilbageblikket virker næsten sød. For nu er der ikke så meget mere, man skal. Eller vil: