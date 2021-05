Fem vovede søstre var for frække til Danmark

Historikeren Hans Henrik Appels ’Barrisonfeberen’, netop kåret som årets historiske bog, handler om fem danske søstre, som fik superstjerne-status ude i den store verden i 1890’erne og siden gik i glemmebogen.

Af de mange fotos, postkort og plakater, som er aftrykt i bogen, fremgår det, at Lona, Olga, Sophie, Inger og Gertrud Barrison var både nuttede og frække og spillede på netop denne tvetydighed, når de udfordrede datidens victorianisme i Paris, New York, Hamburg, Berlin, Wien, Budapest og London. Da de i Folies Bergère, det berømte etablissement i Paris, i 1894 optrådte med deres kontroversielle ’Do you want to see my Pussy’-nummer, var de henholdsvis 22, 18, 16, 15 og 14 år gamle.